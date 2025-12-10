"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

Malgré une mauvaise série, Louvain ne baisse pas les bras et entend bien décrocher un résultat positif sur la pelouse du Standard, ce vendredi. Les Louvanistes en ont besoin pour s'écarter de la zone rouge.

L’écart entre Louvain et Dender, la lanterne rouge, n’est plus que de quatre points. Les Louvanistes vont donc devoir sérieusement commencer à engranger des points pour éviter de gros problèmes en fin de saison.

Leurs derniers matchs de l’année civile seront cruciaux, avec des déplacements au Standard et au Cercle de Bruges, ainsi que la réception de la RAAL La Louvière. Louvain est un peu dos au mur et en est bien conscient.

"Le Standard est une équipe qu'on aime"

Avec un récent bilan d’un point sur neuf en championnat et une élimination en Coupe de Belgique, OHL doit retrouver le chemin de la victoire après des débuts réussis, mais pas encore confirmés, sous les ordres de Felice Mazzù.

"Décembre sera un mois important, nous le savons. Le Standard est une équipe qu’on aime, et nous avons déjà disputé de bons matchs à Sclessin. Nous n’avons plus gagné depuis quatre matchs, mais la motivation est toujours là. On doit désormais améliorer la qualité de notre jeu", a déclaré le défenseur central Ewoud Pletinckx en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.



"Nous ne sommes pas encore inquiets, je suis convaincu que tout se passera bien. On doit mettre l’accent sur notre efficacité", a-t-il conclu. Le week-end dernier, Louvain avait largement dominé les débats face à Zulte Waregem, sans parvenir à s’imposer.