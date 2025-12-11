📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

Ce vendredi, face à OHL, le Standard portera un maillot collector composé de bandes rouges et blanches verticales.

Un maillot spécial qui ne sera porté que ce vendredi à domicile contre OHL, et pour lequel un concours spécial avait été mis en place dans le cadre du 2e gala de la Fondation du Standard de Liège. Pour l'occasion, un sponsor pouvait remporter l'honneur de figurer à l'avant du maillot.

C'est l'entreprise Combustibles Piron qui a remporté aux enchères ce sponsoring très spécial et unique, et qui apparaîtra donc à l'avant du maillot du Standard ce vendredi.

Lors de la 2ᵉ édition du gala de la Fondation du Standard de Liège, Combustibles Piron a remporté aux enchères la présence de son logo à l’avant d’un maillot spécial, qui sera porté uniquement ce vendredi face à OHL. 👕



Seulement 𝟮𝟬 exemplaires de ce 4ᵉ maillot collector,… pic.twitter.com/zWMS4rVSXc — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 11, 2025

Les maillots du Standard mis en vente

Et pour l'occasion, une action est mise en place par le Standard : le maillot sera disponible en vente dès ce jeudi, 18h, sur le site officiel du club... mais seuls les 20 maillots portés par les joueurs seront mis à disposition.

Ils peuvent être achetés à l'avance dès ce jeudi pour la somme de 150 euros, annonce le club via ses canaux.



Lire aussi… Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"›

Après sa victoire 1-2 au Cercle de Bruges, le Standard veut enchaîner ce vendredi contre OHL et s'installer pour de bon dans le top 6.