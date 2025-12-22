"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

Un but tardif de Nicolò Tresoldi a fait basculer la rencontre entre le Club de Bruges et La Gantoise (2-1) en faveur des Blauw en Zwart dimanche. Le joueur gantois Matisse Samoise était déçu après le match et a évoqué le cas Ivan Leko.

Les retrouvailles avec leur ancien entraîneur Ivan Leko ont été tout sauf cordiales. Matisse Samoise a indiqué que plusieurs joueurs avaient refusé de serrer la main ou de faire un geste envers Ivan Leko. "Le groupe n’attendait pas d’adieux de Leko", a-t-il affirmé après la rencontre.

La Gantoise ne pense plus à Ivan Leko

Matisse Samoise a insisté sur la volonté de l’équipe de se projeter vers l’avenir avec le nouvel entraîneur : "Personnellement, je n’en ressens pas le besoin. Je ne pense pas que je lui serrerais la main. Non, ce n’est pas quelque chose de profond. C’est désormais derrière nous, mais la manière dont les choses se sont passées était tout simplement très peu professionnelle."

La situation est devenue encore plus parlante lorsque Ivan Leko s’est présenté à 9 heures à la Planet Group Arena pour dire au revoir, mais que la porte lui est restée fermée. Un point que Matisse Samoise a tenu à clarifier après le match.

Il parvient toutefois à relativiser : "Ça ne me touche plus. Je sais aussi que le football est un monde dur, où ce genre de choses peut arriver. Mais je sais que, de mon côté, je veux avoir la conscience tranquille et que je n’agirais pas de cette manière. Les gens sont différents. C’était son choix."

Sur le terrain, la présence d’Ivan Leko a laissé Samoise indifférent : "Une fois sur le terrain, je ne me dis pas non plus : ‘Ah, Leko est là’. Pour moi, cela ne change rien."