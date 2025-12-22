Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Le Club Brugge a remporté dimanche une très attendue Bataille des Flandres. Les Blauw en Zwart se sont imposés à domicile face à La Gantoise (2-1) et réduisent à nouveau l'écart avec Union Saint-Gilloise à trois points. Pour Hans Vanaken et sa fille, l'après-midi restera inoubliable. Voici pourquoi.

En raison des événements des dernières semaines, il y avait plus de tension que d’habitude autour de la Bataille des Flandres entre le Club et La Gantoise. Ivan Leko a récemment quitté la cité des Arteveldes pour la Flandre occidentale, avec son assistant Nicolas Still qui l’a suivi dans son sillage.

Le Club aurait également voulu attirer Bart Van Tornhout, l’entraîneur des gardiens de La Gantoise, mais celui-ci est resté en poste en Flandre orientale. C’est surtout la manière de faire des Brugeois, qui n’ont à aucun moment pris contact, qui est passée de travers du côté de Gand. Dimanche, la lutte s’est une nouvelle fois jouée au stade Jan Breydel.

Vanaken entre sur le terrain avec sa fille

Hans Vanaken a une nouvelle fois montré l’exemple en tant que capitaine et a pu, avec ses coéquipiers, engranger trois points. Mais le moment fort pour le multiple Soulier d’Or s’est peut-être produit avant le coup d’envoi.

Vanaken est en effet entré sur le terrain avec sa petite fille Romée, comme on peut le voir sur le compte Instagram du Club de Bruges. La fillette ne cachait clairement pas son bonheur. Après la victoire, le pilier du Club de Bruges est également allé saluer les supporters avec Romée dans les bras. Une journée inoubliable pour la famille Vanaken.

"Elle est maintenant à un âge où elle peut vivre ça consciemment, et je pense qu’elle a vraiment apprécié entrer sur le terrain avec moi", a expliqué Hans Vanaken après la rencontre sur VTM, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. "Elle en parlait déjà toute la semaine. C’était un vrai moment de plaisir."



Lire aussi… C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk›