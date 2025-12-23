Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

La tension était palpable lors de la Bataille des Flandres dimanche dernier. Un bus de supporters de La Gantoise a été attaqué par des supporters Blauw en Zwart après la rencontre.

Alors qu’un bus rempli de supporters gantois était garé sur une autoroute au niveau de Drongen, plusieurs fans du Club de Bruges en ont profité pour s’en prendre aux fans buffalos, révèle le Nieuwsblad. Tout avait commencé par de simples chants, mais finalement les choses se sont envenimées quand des supporters brugeois ont voulu monter dans le bus.

Le président du club de supporters gantois, Davy Van Drogenbroeck, a alors voulu les empêcher de rentrer en brandissant une bouteille de bière. Mais une réaction complètement inappropriée s’en est suivie de la part des fans brugeois. Ceux-ci ont commencé à lancer des bouteilles de bière sur le car.

Davy Van Drogenbroeck a été touché

Le président du club de supporters gantois a été touché : "J’ai reçu une bouteille de bière sur la tête, juste en dessous de l’œil. Deux centimètres plus haut et j’étais aveugle."

"Aujourd’hui, mon visage est un peu tuméfié, mais vu le coup que j’ai reçu, j’aurais pensé que ce serait bien pire", poursuit-il au micro du Nieuwsblad.

Il explique comment il a vu le déroulement de la scène : "Quelques jeunes du groupe sont sortis prendre à manger. Soudain, quatre bus du Club de Bruges arrivent. J’ai immédiatement appelé tout le monde à monter dans le bus, mais nous ne pouvions de toute façon pas laisser les cinq autres membres derrière nous."



"Nous leur avons dit d’enlever leurs vêtements siglés La Gantoise et de se tenir un peu à l’écart, en attendant que quelqu’un vienne les chercher en voiture plus tard", conclut-il.