"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"La Gantoise est bleu et noir" : l'énorme chambrage du Club de Bruges après la Bataille des Flandres

Le Club de Bruges adore taquiner ses adversaires, surtout lorsqu'il s'agit de ses plus grands rivaux. Une "Bataille des Flandres" riche en émotions et en provocations.

Le Club de Bruges a remporté la "Bataille des Flandres" contre La Gantoise 2-1 au stade Jan Breydel. L’ambiance était électrique et les supporters brugeois se sont fait remarquer, mais pas de la meilleure des manières.

Bruges a ouvert le score à la 21e minute grâce à Romeo Vermant. Mais La Gantoise a réagi et a égalisé à la 52e minute via Maksim Paskotsi. Finalement, Nicolo Tresoldi a offert la victoire à Bruges en marquant le but décisif à la 86e minute.

La petite pique des Brugeois

Et après ça, place à la fête. Bruges aime célébrer, mais souvent en taquinant son adversaire. Les joueurs du Club ont récupéré une grande banderole avec marqué dessus : "Gent = Blauw en Zwart".

Il existe une rivalité très forte entre les deux clubs et les supporters ne s'aiment pas du tout. Pour donner un exemple, lors du dernier match des Play-Offs de la saison passée, les supporters gantois préféraient perdre leur match pour offrir le titre à l'Union plutôt que de voir le Club de Bruges finir champion.

Lire aussi… Changements gagnants pour Ivan Leko : Bruges s'offre la Bataille des Flandres dans les dernières minutes
Cette célébration risque de déchaîner les supporters gantois, surtout que leur ancien entraîneur, Ivan Leko, a rejoint le Club de Bruges.

