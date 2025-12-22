Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Comme attendu, la Bataille des Flandres entre le Club de Bruges et La Gantoise s'est avérée assez tendue sur le terrain en dehors. Un supporter buffalo a été grièvement blessé.

L'agitation créée par le passage d'Ivan Leko du Club de Bruges à La Gantoise et les tractations autour de plusieurs autres membres de son staff buffalo n'ont cessé de faire monter la pression avant le match de cette après-midi.

Avant la rencontre, des feux d'artifice ont été lancés par les fans de Gand près du Jan Breydelstadion. C'est ce que rapporte la VRT. "Nous avons dû intervenir à plusieurs reprises près du stade et avons dû fouiller une partie des supporters", a déclaré Lien Depoorter, de la police locale de Bruges.

Un supporter à l'hôpital

Ivan Leko a également été pris pour cible : "Il y avait des chants dirigés contre monsieur Leko. Ensuite, près des tribunes, du matériel pyrotechnique a été utilisé, ce qui est pourtant interdit".

Un supporter de Gand a d'ailleurs été grièvement blessé à la main dans l'aventure, il pourrait perdre plusieurs doigts. Le malheureux a été transporté à l'hôpital. "On ne sait pas grand-chose sur son état, mais il a dû être opéré de la main et des doigts", a précisé Depoorter.

Les forces de l'ordre brugeoises sont lassées des incidents liés aux engins pyrotechniques ces derniers mois. Avant le match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, un bus De Lijn avait déjà pris feu à cause d'un feu de Bengale : "Nous n'insisterons jamais assez sur la dangerosité des engins pyrotechniques. S'ils sont interdits, c'est qu'il y a une raison".