Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Marc Degryse n'a pas été impressionné par la mentalité des Blauw en Zwart après la rencontre entre le Club de Bruges et La Gantoise. Il a vu un match entre deux équipes qui ne sont pas dans une grande forme actuellement.

"Autant le Club avait joué avec envie en seconde période la semaine dernière à Dender, autant il a de nouveau été apathique cette fois en première mi-temps. Aucun tempo avec le ballon, aucun tempo dans le pressing. C’était encore comme tout au long de la saison : ‘On verra bien’", explique-t-il au micro de Het Laatste Nieuws.

Selon Marc Degryse, le problème dépasse largement la question de l’entraîneur : "Ce n’était pas un meilleur Club que celui d’il y a quatre semaines sous Nicky Hayen. Si même Ivan Leko n’arrive pas à faire jouer cette équipe avec intensité, alors cela a beaucoup plus à voir avec les joueurs."

"On a de plus en plus l’impression que ce vestiaire ne montre son vrai visage que lorsqu’il a le dos au mur, en play-offs," poursuit-il.

Le consultant s’interroge également sur l’ambition réelle de ce groupe : "La direction doit se demander ce qu’elle attend exactement de cet effectif. Est-ce vraiment un groupe capable et désireux d’écraser son adversaire chaque semaine ? Contre La Gantoise, j’ai aussi trouvé la qualité balle au pied insuffisante. Les premiers contrôles étaient ratés, notamment chez Diakhon et Forbs."

Plusieurs cadres absents

Marc Degryse pointe aussi l’absence de plusieurs cadres : "Quand, en plus, deux de tes meilleurs joueurs sont absents, Tzolis et Onyedika, et que Hans Vanaken aspire clairement à des vacances, on obtient ce genre de prestation moyenne. Et finalement, le Club peut s’estimer heureux d’avoir encore battu Gand."

L’ancien international belge relève toutefois quelques éléments positifs : "Les trois points, le fait que les deux attaquants Vermant et Tresoldi aient marqué, ainsi que les jeunes qui reçoivent beaucoup de temps de jeu de la part de Leko, voilà les points positifs que je retiens du côté du Club."

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
