🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

Ivan Leko a vécu deux dernières semaines mouvementées. Le technicien croate a récemment rejoint le Club de Bruges et retrouvait dimanche son ancien club, La Gantoise, qu'il a battu 2-1. Il en a profité pour saluer ses anciens joueurs.

Ivan Leko a effectué le délicat passage de La Gantoise au Club de Bruges, après le licenciement de Nicky Hayen en raison de récents résultats décevants. C’est surtout la façon dont le coach croate a opéré ce transfert qui a été très mal accueillie à Gand.

Bruges n’aurait en effet pris aucun contact préalable, ce qui aurait laissé les Buffalos complètement pris de court. Dimanche, Ivan Leko retrouvait La Gantoise avec le Club de Bruges, dans une rencontre toujours – mais cette fois encore davantage – chargée émotionnellement.

Le beau geste d’Ivan Leko

Avant le coup d’envoi, Ivan Leko s’est montré particulièrement sportif et respectueux, comme en témoignent des images diffusées par DAZN sur X. Aux côtés de son adjoint Nicolas Still, il a salué un par un les joueurs gantois à leur arrivée au stade Jan Breydel.

Un joli geste de la part d’Ivan Leko, qui avait passé au total un peu plus de cinq mois à la tête du club de l’Arteveldestad, dirigeant précisément dix-neuf rencontres.

Le technicien croate est désormais pour la deuxième fois entraîneur principal du Club de Bruges, où il a signé un contrat jusqu’à la mi-2028. Un signal fort de la part de la direction blauw en zwart, qui croit fermement en son nouveau coach, déjà champion avec Bruges lors de la saison 2017-2018.



