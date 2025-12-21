"Nous étions la seule équipe à produire du jeu" : Hans Vanaken pas tendre avec La Gantoise de Rik De Mil

Le Club de Bruges a battu La Gantoise 2-1 dans un climat tendu. C'était la première confrontation d'Ivan Leko face à son ancienne équipe.

Le Club de Bruges a remporté la "Bataille des Flandres" en s'imposant 2-1 contre La Gantoise. Après la rencontre, Carlos Forbs a évoqué une victoire cruciale. "C’est un succès très important. Je pense que nous le méritons", a confié l'ailier, qui a trouvé que Bruges avait la maîtrise du jeu.

Selon Forbs, la clé du match a été le rythme et le calme avec le ballon. "Nous avons gardé un rythme élevé et avons su être patients pour choisir nos moments. Marquer n’est pas facile, mais nous travaillons ça tous les jours à l'entraînement", a-t-il souligné.

Le Portugais n'a pas voulu entendre parler de pression supplémentaire. "Non, nous voulons montrer notre niveau à chaque match et prendre les trois points. C'est notre mentalité", a déclaré le Brugeois avec beaucoup de lucidité.

Vanaken est du même avis

Le capitaine Hans Vanaken estime que c'est une victoire méritée. "Nous nous étions dit qu'il fallait laisser les émotions de côté et être performants sur le terrain", a-t-il expliqué.

Vanaken a admis que ce n'était pas un grand match, mais il a apprécié l'état d'esprit de l'équipe. "Pas notre meilleur match, mais l'engagement était là. Nous étions la seule équipe qui essayait de produire du jeu. C'est pour ça que nous prenons ces trois points et que c'est mérité."