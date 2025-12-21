Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Rik De Mil éprouvait une déception légitime après la défaite concédée dans le moneytime au Club de Bruges. Il signe un 0 sur 6 pour ses débuts à La Gantoise.

Contre le Club de Bruges, La Gantoise n'a eu que peu d'occasions et a surtout dû défendre. "Sans tomber dans les excuses, on manque vraiment de qualité sans Kanga, Kadri, Skoras et Delorge. Il fallait avant tout venir ici avec une bonne organisation. Elle était bien en place, mais il y a un principe que nous ne maîtrisons pas encore, à savoir rester au contact dans la surface. Ce premier but est vraiment trop facilement concédé", explique Rik De Mil en conférence de presse.

"Le fait que nous étions trop bas en première mi-temps est principalement dû à la possession de balle de Bruges. Nous devons muscler notre jeu, car sinon, on subit trop de vagues. En seconde mi-temps, nous étions un peu meilleurs et nous avons égalisé. Il aurait alors fallu saisir notre chance en contre", poursuit-il.

Plusieurs axes de travail pour les Gantois

Les Buffalos ont essayé de tenir le point du partage jusqu'au bout, mais n'ont pas réussi. Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Nicolo Tresoldi a définitivement fait basculer la rencontre. "Pas parce que nous n'étions pas bien organisés, mais parce qu'une fois encore, nous n'étions pas assez au contact", commente De Mil.

"Tresoldi était là, il avait le champ libre devant lui. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se produire ici, on ne peut pas prendre de points si on n'applique pas ces principes", déplore l'ancien entraîneur de Charleroi, qui constate qu'il a du pain sur la planche.

Lire aussi… Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise›

Commencer contre une équipe de l'Antwerp en pleine renaissance et au Club de Bruges avec de nombreux absents n'était pas un cadeau. Mais La Gantoise est désormais aussi proche de la zone rouge que du top 6 : "Avec ceux qui étaient là, nous avons essayé de prendre des points et ils ont tout donné à cet égard. Je ne peux rien leur reprocher à ce niveau-là. Mais à l'avenir, nous devons être meilleurs avec le ballon, saisir nos moments et affiner ces principes défensifs".