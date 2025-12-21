Ivan Leko règle ses comptes avec la direction de La Gantoise

Parti brusquement de La Gantoise pour le Club de Bruges, Ivan Leko raconte qu'on lui a refusé ses adieux.

Il y a environ deux semaines, le Club de Bruges a surpris tout le monde en licenciant Nicky Hayen pour aller chercher Ivan Leko de La Gantoise. La direction de Gand n’a pas du tout apprécié le départ de son entraîneur.

Dix jours plus tard, ce départ fait encore parler. Leko a recroisé les joueurs de La Gantoise, car il n’avait pas pu leur dire au revoir au moment de son départ. Et il tenait à le faire.

Leko n’a pas été autorisé à faire ses adieux

"C’était évidemment chargé en émotions, parce qu’on avait travaillé ensemble chaque jour pendant six mois. Ce mardi-là (le lendemain de l’annonce de son arrivée au Club de Bruges, ndlr), j’étais à Gand à 9 heures pour dire ce que j’avais à dire."

"Je ne me cache pas. Mais la porte est restée fermée, on m’a fait savoir que je n’étais plus le bienvenu. Et je n’allais pas écrire un long message dans le groupe, ce n’est pas mon style. Mais je ne me suis pas caché et oui, ça me fait mal."

Leko comprend la frustration

"On construit des liens et j’étais content de revoir les joueurs. J’ai assumé beaucoup de choses. Il y a eu des choses internes dont je ne parlerai pas. Leko et Nico Still étaient bien là à 9 heures, ça c’est la vérité."



"J’aime les joueurs de La Gantoise, même si je sais qu’ils sont déçus et en colère. Ils ont le droit de réagir comme ça. Mais moi, j’étais bien là à 9 heures”, conclut un Ivan Leko encore très ému.