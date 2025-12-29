🎥 Un but pas assez mis en avant à Sclessin ? "Il mérite une nomination tardive pour le prix Puskás"

Il y a un an, Saint-Trond luttait pour s'extirper des Playdowns, qu'il disputera tout de même en fin de saison. Les Canaris sont aujourd'hui troisièmes du championnat.

Wouter Vrancken l'a lui-même avoué : malgré ses ambitions et sa volonté de redresser l'équipe, même lui ne s'attendait pas à une première partie de saison aussi euphorique. Il faut dire que la performance est de taille : Saint-Trond est plus proche de la première place de l'Union que de la quatrième d'Anderlecht.

"La saison du STVV ressemble vraiment à un conte de fées", note Jacky Mathijssen dans Het Belang van Limburg. "Et cela n'a rien à voir avec de la chance, même si le Standard a reçu un carton rouge stupide".

Un football réfléchi

"Ce n'était pas la première fois que les Canaris ont joué contre une équipe réduite à dix, mais leur mérite leur en revient aussi, et cela n'enlève rien au fantastique jeu de possession qu'ils affichent depuis le début de la saison", poursuit l'ancien sélectionneur des U21 belges.

Même dans un mois bon jour, l'équipe l'a encore montré par moment à Sclessin : "Le premier but de Keisuke Goto en était l'exemple parfait. Pour moi, c'était l'un des plus beaux buts que j'ai vus cette saison".





Mathijssen ne met pas en avant la finition en tant que telle, mais toute la construction en amont : "Je ne pense pas que nous ayons vu beaucoup de buts où le ballon est touché six fois en une seule touche avant de finir au fond des filets. Même dans les grands championnats européens, ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque semaine. Pour moi, ce but mérite une nomination tardive pour le Prix Puskás".