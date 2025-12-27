Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Photo: © photonews

Saint-Trond a retrouvé le chemin de la victoire au Standard. Les Canaris finissent 2025 à la troisième place.

Il y a un an, Saint-Trond se battait pour éviter des Playdowns finalement devenus réalités au printemps. Depuis l'arrivée de Wouter Vrancken, l'équipe est transfigurée. La défaite d'il y a deux semaines à Anderlecht avait mis fin à cinq victoires de rang. La série a repris de plus belle, avec des victoires contre Malines et au Standard, deux autres équipes du top 6.

"Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression. Ce carton rouge leur a été préjudiciable ; c'est le tournant du match. Ils menaient au score, mais à dix, face à une équipe en pleine forme. On joue avec maturité. On a vraiment progressé dans ce domaine", explique le défenseur trudonnaire Wolke Janssens.

Saint-Trond n'en demandait pas tant

Au moment de la stupide exclusion de Timothé Nkada pour un geste d'humeur dans le visage de Robert-Jan Vanwesemael, le Standard menait. La colère de Casper Nielsen envers son coéquipier à la mi-temps ne laissait pas place au doute quant à l'importance de cette exclusion dans la physionomie de la rencontre. Saint-Trond en a d'ailleurs profité pour renverser la vapeur.

Mais Ilias Sebaoui rappelle que le STVV ne doit rien à personne : "Tout le monde était prêt à finir l'année 2025 en beauté. Le carton rouge a évidemment facilité les choses, même si je n'ai pas eu l'impression qu'ils nous aient vraiment mis la pression quand ils menaient au score".

"La force de l'équipe ? L'envie de tous les joueurs de se donner à fond. Ajoutez à cela un entraîneur qui sait bien répartir les tâches et une équipe qui suit scrupuleusement les consignes, et vous obtenez le STVV", conclut Sebaoui.

