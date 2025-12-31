Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

Photo: © photonews

Auteur d'u coup volontaire au visage de Robert-Jan Vanwesemael, Timothé Nkada avait été renvoyé au vestiaire prématurément et avait coûté la victoire à son équipe contre Saint-Trond. Le Standard avait fait appel de sa suspension, en vain.

Timothé Nkada avait frustré tout le monde à Sclessin en étant exclu en première période face à STVV alors que le Standard menait 1-0. Personne n'était dupe : si les Rouches ont fini par s'incliner, c'est en bonne partie en raison du "pétage de câble" de l'attaquant.
 

Nkada a fait appel en vain

Pourtant, après que sa sanction de trois matchs ferme plus un avec sursis ait été proposée par le parquet, le Standard avait décidé de faire appel. Nkada plaidait en effet un geste involontaire et maladroit plutôt que réellement agressif à l'encontre de Robert-Jan Vanwesemael.

Ce mardi, le Comité Disciplinaire devait donc trancher. Timothé Nkada comptait y expliquer que l'intention n'était absolument pas de frapper son adversaire au visage mais de le pousser à la poitrine, Vanwesemael ayant ensuite bougé. 

Un plaidoyer qui n'a pas convaincu. Sudinfo nous apprend que Nkada sera suspendu trois matchs ferme. Seul le sursis a été révisé, et passe de deux matchs à un seul. Mais l'année 2026 commencera bel et bien sans l'attaquant français pour le Standard. 

Cela signifie que Nkada manquera trois gros matchs : le déplacement à Charleroi et les réceptions de La Gantoise et d'Anderlecht. 

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
