🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après leur victoire au Standard, les joueurs de Saint-Trond se sont arrêtés dans le centre-ville limbourgeois pour une petite fête improvisée avec certains supporters. Les Trudonnaires occupent la surprenante troisième place du championnat après vingt journées.

Ce vendredi soir, Saint-Trond a conclu sa superbe année civile 2025 par une victoire sur la pelouse du Standard.

Rapidement menés au score, les Trudonnaires ont pourtant renversé la situation après l'exclusion de Timothé Nkada pour s’imposer et conforter leur magnifique troisième place à l’entrée de la trêve hivernale.

À la fin de la rencontre, joueurs, staff et supporters ont exulté, célébrant la victoire à Sclessin, dans le kop visiteurs et dans les vestiaires.

La fête, à Saint-Trond, après la victoire au Standard

Le bus des Trudonnaires ne les a pas ramenés directement à leur domicile : Wouter Vrancken et ses joueurs se sont arrêtés dans le centre de Saint-Trond pour prolonger les festivités avec certains supporters ayant appris la nouvelle.

Parmi les principaux artisans de cette fête, Keisuke Goto, déjà homme du match grâce à son doublé face au Standard. Une chose est certaine : le groupe vit bien et, plein de confiance, Saint-Trond s’apprête à partir en stage avant d’aborder la seconde moitié de la saison.

Lire aussi… Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
STVV

Plus de news

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

20:00
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

19:00
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

18:01
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge Interview

"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

22:20
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

22:00
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
4
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond Analyse

Le geste de Nkada, la superbe frappe de Nielsen : les notes du Standard contre Saint-Trond

26/12
8
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

"C'est un manque de professionnalisme" : Casper Nielsen furieux sur Timothé Nkada après son exclusion

26/12
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

🎥 Quelle exclusion idiote ! Le coup de sang de Timothé Nkada qui met le Standard dans les problèmes

26/12
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved