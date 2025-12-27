🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

Après leur victoire au Standard, les joueurs de Saint-Trond se sont arrêtés dans le centre-ville limbourgeois pour une petite fête improvisée avec certains supporters. Les Trudonnaires occupent la surprenante troisième place du championnat après vingt journées.

Ce vendredi soir, Saint-Trond a conclu sa superbe année civile 2025 par une victoire sur la pelouse du Standard.

Rapidement menés au score, les Trudonnaires ont pourtant renversé la situation après l'exclusion de Timothé Nkada pour s’imposer et conforter leur magnifique troisième place à l’entrée de la trêve hivernale.

À la fin de la rencontre, joueurs, staff et supporters ont exulté, célébrant la victoire à Sclessin, dans le kop visiteurs et dans les vestiaires.

La fête, à Saint-Trond, après la victoire au Standard

Le bus des Trudonnaires ne les a pas ramenés directement à leur domicile : Wouter Vrancken et ses joueurs se sont arrêtés dans le centre de Saint-Trond pour prolonger les festivités avec certains supporters ayant appris la nouvelle.

Parmi les principaux artisans de cette fête, Keisuke Goto, déjà homme du match grâce à son doublé face au Standard. Une chose est certaine : le groupe vit bien et, plein de confiance, Saint-Trond s’apprête à partir en stage avant d’aborder la seconde moitié de la saison.



