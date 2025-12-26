Interview "Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
"Je dois faire attention à ce que je dis, c'est stupide" : de vives réactions au Standard après la carte rouge
Photo: © photonews

La carte rouge de Timothé Nkada après 25 minutes a saboté le Standard contre Saint-Trond, ce vendredi soir. Après la rencontre, les Rouches ne se sont pas montrés tendres avec leur coéquipier français.

Malgré une bonne entame de match et l’ouverture du score de Casper Nielsen, le Standard s’est saboté lui-même et a concédé sa dixième défaite de la saison face à Saint-Trond ce vendredi soir. Le tournant de la rencontre a évidemment été l’expulsion de Timothé Nkada, après seulement 25 minutes. Vincent Euvrard a donné sa vision des choses en conférence de presse.

"Ce n’est pas intelligent. C’est maladroit, car il n’y a aucune méchanceté dans son geste. Il est poussé, repousse à son tour, et le dernier geste, il pousse avec les bras vers le haut et touche le nez de l’adversaire. C’est pour ça que c’est maladroit, ce n'est pas comme si c'était un coup de poing. Ce n’est pas méchant, mais ça ne rend pas le geste moins bête. Surtout à ce moment du match..."

"On était bien dans la rencontre, lui aussi à titre personnel, et il a abandonné l’équipe. Il s’est excusé pour son acte et a clairement dit dans le vestiaire qu’il nous avait fait perdre. Il est conscient de son erreur, mais ça ne change rien. Le match ne reviendra plus et il peut juste apprendre de cette erreur. Ce n’est pas notre première bêtise comme ça, mais elle montre un manque de maturité. Ce qu’il a fait est inexplicable. Aujourd’hui, on peut juste éduquer les joueurs pour ne pas qu’ils reproduisent les erreurs."

Les joueurs du Standard pas tendres avec Timothé Nkada

L’entraîneur du Standard est donc resté assez mesuré dans ses propos, ce que ses joueurs ont eu plus de mal à faire. À la pause, Casper Nielsen avait déjà évoqué les mots "faute professionnelle", et après la rencontre, Tobias Mohr ne s’est pas montré aussi conciliant que son entraîneur dans la zone mixte de Sclessin.

"Oui, c’était presque parfait pendant 30 minutes. C’était 1-0, puis je suis désolé, mais je n’ai pas les mots. Ces dernières semaines, on a eu une bonne progression, on voulait garder la 6e place et peut-être revenir sur les autres. Cela devait être une grande soirée ici à Sclessin."

Lire aussi… Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

"La carte rouge a tout changé. C’est la septième ou huitième, c’est un gros problème qu’on a. Il y a tellement de matchs où on peut faire mieux et où l’on se sabote. Celle-ci est très stupide, je n’ai pas les mots. Je suis très fâché, je dois faire attention à ce que je dis. Je ne lui ai pas encore parlé, il sait ce qu’il a fait. En tout cas, je l’espère."

Une réaction pleine de déception de la part de l’Allemand, appuyée par celle de Nayel Mehssatou quelques minutes plus tard. Le milieu de terrain regrettait lui aussi amèrement l’exclusion de son coéquipier.

Timothé est déçu et conscient"

"À la mi-temps, on n’était pas là pour accabler quelqu’un mais pour se concentrer sur ce qu’on allait faire après la pause. Je n’ai pas vu l’action avec Timothé. On est beaucoup dans ce cas, on s’est retournés et on a vu une carte rouge en l’air. J’ai hâte de revoir les images car je ne peux pas dire ce qu’il s’est passé, mais c’est très regrettable après le début de match que l’on fait."

"C’est un fait de jeu qui nous handicape, alors qu’on avait bien commencé le match, et Timothé aussi. Il est très déçu et conscient de ce qu’il s’est passé, comme tout le monde. 70 minutes à 10 contre cette bonne équipe, qui sait trouver l’homme libre, c’est un peu trop", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Vincent Euvrard

Plus de news

Les plus populaires

