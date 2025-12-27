Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Pour la première fois depuis son arrivée au Standard, Vincent Euvrard devrait pouvoir travailler avec l'intégralité de son noyau lors du stage hivernal, prévu début janvier au Portugal. Un élément qui change clairement la donne pour le T1 des Rouches.

Bien remplie il n’y a pas si longtemps, l’infirmerie du Standard se vide depuis quelques semaines. Pour la réception de Saint-Trond, ce vendredi, seuls Marlon Fossey, Josué Homawoo, Hakim Sahabo et Thomas Henry, victime d’une petite entorse cette semaine à l’entraînement, étaient forfaits.

Quatre joueurs qui pourront réintégrer le groupe liégeois pour le stage hivernal qui se déroulera au Portugal, comme l’a confirmé Vincent Euvrard en conférence de presse après la partie. L’entraîneur du Standard pourra, pour la première fois depuis son arrivée, travailler avec toutes les forces de son noyau. "On espère d’abord ne perdre personne entre temps, compter sur les retours de tout le monde et garder les joueurs en bonne santé. On sera normalement au grand complet."

On aimerait surtout récupérer tout le monde"

Interrogé sur les objectifs du stage, Vincent Euvrard a d’abord rappelé l’importance de pouvoir compter sur tout le monde et de travailler enfin sur un peu plus long terme. Pour le reste, les Rouches devront évidemment trouver le moyen de générer davantage de danger dans les rectangles adverses.

"Au stage, on travaillera dans la continuité de ce qu’on fait déjà. On va continuer à construire sur nos bases, avec des points d’amélioration clairs que l’on connaît. On aimerait surtout récupérer tout le monde et travailler en groupe, ce qui améliorera la concurrence à l’entraînement et renforcera la cohésion du groupe. On travaillera nos plans tactiques dans un meilleur endroit qu’ici, avec plus de soleil."



Vincent Euvrard veut des renforts au Standard

Quant au mercato, Vincent Euvrard a bien sûr confié qu’il aimerait que l’un ou l’autre renfort soit ajouté à son équipe, tout en espérant garder l’ensemble des joueurs importants jusqu’en fin de saison. Selon lui, l’absence de gros moyens ne doit pas empêcher le Matricule 16 de se renforcer.

"Notre objectif est clairement de se renforcer. Même si l’enveloppe est moindre, cela ne nous empêche pas de faire de belles choses. On n’a pas beaucoup d’argent pour le faire et le mercato hivernal est toujours compliqué pour réaliser de bonnes choses, mais on aimerait deux ou trois nouveaux joueurs", a-t-il conclu.