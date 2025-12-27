"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion
Coupable d'un mauvais geste ce vendredi face à Saint-Trond, Timothé Nkada s'est excusé sur son compte Instagram. L'attaquant français a lourdement pénalisé les Rouches, les menant vers la défaite dans une rencontre cruciale pour la course au top 6.

Le Standard avait démarré sa dernière rencontre de l’année civile de la meilleure des manières, ce vendredi soir. La superbe frappe de Casper Nielsen avait permis aux Rouches de prendre l’avantage après une vingtaine de minutes, mais un événement est venu bouleverser totalement la physionomie de la rencontre.

Alors que Tobias Mohr s’apprêtait à botter un coup franc depuis la droite, Timothé Nkada s’est accroché dans le rectangle avec Robert-Jan Vanwesemael et a repoussé le Trudonnaire d’un geste mal maîtrisé, qui l’a fait saigner du nez.

Réduit à dix, le Standard a progressivement perdu le contrôle du match, avant de finalement s’incliner face aux Canaris. Après la rencontre, plusieurs acteurs liégeois, à commencer par Casper Nielsen et Tobias Mohr, n’ont pas manqué de dénoncer le comportement de Timothé Nkada, qui a lourdement hypothéqué les chances des Rouches.

Les excuses de Timothé Nkada

Le Français, de son côté, a pris la parole ce samedi via un message publié sur Instagram, dans lequel il a présenté ses excuses. "Je tiens à présenter mes excuses au club, au staff, au personnel, à mes coéquipiers ainsi qu’aux supporters pour le carton rouge reçu lors du match contre Saint-Trond. J’ai pleinement conscience que ce geste a mis l’équipe en grande difficulté. Je souhaite également m’excuser auprès du joueur que j’ai touché au visage."

"Mon intention était simplement de le repousser, sans aucune volonté de faire mal. Malheureusement, mon geste a dérapé et l’a atteint au visage. Je regrette profondément cet incident et j’en assume l’entière responsabilité", a écrit Timothé Nkada. Mais comme l’a résumé Vincent Euvrard en conférence de presse, "le mal est fait". Un geste d’humeur qui a coûté trois points précieux au Standard dans la course au top 6.

