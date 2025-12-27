Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond est euphorique après sa victoire au Standard. Même si Wouter Vrancken a des choses à redire sur la prestation générale, il se montre fier de ses hommes.

Six victoires lors des sept derniers matchs de championnat, quatre points d'avance sur Anderlecht à la troisième place : Saint-Trond finit 2025 en force, au point de revenir à trois petites unités de l'Union Saint-Gilloise. Dans la salle de presse de Sclessin, Wouter Vrancken a toutefois reconnu que l'exclusion de Timothé Nkada a bien aidé.

"Nous sommes reconnaissants envers le Standard pour ce carton rouge, car jusqu'alors, nous avions du mal. Avant que je puisse apporter des changements, cette exclusion est tombée et a complètement changé le cours du match. Après cela, nous n'avons pratiquement plus eu de problèmes en défense", explique l'entraîneur limbourgeois.

Les visiteurs n'ont pas laissé passer leur chance

On l'a compris, Saint-Trond a su faire le boulot en ne jouant pas un match parfait : "Je ne nous ai pas trouvés excellents en possession du ballon. J'ai surtout constaté un manque de qualité dans l'avant-dernière passe. Sur le plan purement qualitatif, notre niveau a un peu baissé ces dernières semaines, mais nous remportons quand même ces matchs grâce à notre ténacité. Comme aujourd'hui".

Un cocktail qui permet de passer les fêtes bien au chaud sur le podium : "On peut dire beaucoup de choses sur le match, mais au final, nous sommes bien placés avec 39 points après 20 matchs. Je ne peux que féliciter mon équipe pour ce magnifique semestre".

"Aurions-nous osé en rêver ? Non, nous ne nous y attendions pas non plus. Mais c'est justement ce qui rend les choses si belles. Nous devions notre bon début de championnat à un calendrier favorable, pour ainsi dire. Mais regardez, après vingt journées, nous sommes toujours troisièmes. C'est pourquoi je tire mon chapeau à mes joueurs", conclut Vrancken.