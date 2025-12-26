Pas aussi menaçant qu'avec le Standard : Rafiki Saïd dans un rôle bien différent à la CAN

Les Comores ont partagé (0-0) contre la Zambie. Rafiki Saïd a été titularisé en pointe et a fait beaucoup d'efforts pour se mettre au service du collectif.

Au Standard, Rafiki Saïd fait parler de lui pour son imprévisibilité balle au pied. Encore parfois trop irrégulier, le joueur arrivé de Troyes fait en tout cas preuve de beaucoup d'audace depuis son flanc gauche. Sa créativité manque aux Rouches.

Actif à la Coupe d'Afrique des Nations, Saïd doit s'adapter à un dispositif tactique bien différent qu'en bords de Meuse, surtout en ce qui concerne son positionnement. Lors du premier match, on l'a ainsi comme seul attaquant de balle au sein d'une équipe repliée, avec seulement 30% de possession de balle.

Ce soir, le match s'annonçait un peu plus ouvert contre la Zambie. Les Comores ont d'ailleurs eu plus souvent le ballon et ont aligné deux attaquants d'entrée de jeu. Saïd en faisait partie, évoluant une nouvelle fois dans un rôle différent de celui qu'on lui connaît à Sclessin.

Un point sur six pour les Comores

Cela ne s'est pas avéré payant : les hommes de Stefano Cusin n'ont toujours pas réussi à marqué, concédant le match nul. Rafiki Saïd n'a donc pas réussi à faire la différence ; ne réussissant aucun des trois dribbles tentés.

L'attaquant du Standard a au moins eu le mérite de souvent appeler le ballon et d'apporter sa pointe de vitesse. Faïz Selemani a ensuite lui aussi tenté d'apporter un peu de déséquilibre dans le dernier quart d'heure, en vain.