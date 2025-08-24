Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le Cercle de Bruges monte en puissance ces dernières semaines. Onur Cinel est fier de la prestation de ses hommes sur le terrain du Standard, surtout en repensant à la première mi-temps.

Après une victoire 4-1 contre Westerlo grâce à trois buts dans les dix dernières minutes de la première mi-temps, le Cercle de Bruges a récidivé au Standard avec cette victoire 0-3, avec cette fois encore deux buts en toute fin de premier acte.

Onur Cinel était un entraîneur heureux en conférence de presse : "On a disputé une très bonne première mi-temps sous tous les aspects, que ce soit en possession, en perte de balle ou en transition. C'est même la meilleure mi-temps de notre saison, j'en suis très heureux".



"J'étais moins content de la deuxième", poursuit-il. Il aurait fallu tuer le match, nous avons encore hérité de grosses occasions, il fallait faire 0-4. Le Standard est une très bonne équipe dans ce stade et avec ce public, s'ils reviennent à 1-3, toute la dynamique change".

Nazinho fidèle au poste

Il ne s'agit pas de faire la fine bouche mais de continuer à progresser : "Ça fait partie de notre apprentissage, on est encore une jeune équipe. Tout le monde peut voir le process, conforté par cette victoire. Ce n'est pas normal de gagner ici 0-3. Mais on le prend, je souhaite au Standard le meilleur pour la suite de sa saison".

L'entraîneur du Cercle a également tenu à féliciter Nazinho, sur le départ mais professionnel jusqu'au bout des ongles et encore très concerné ce soir : "Je n'ai pas hésité à le titulariser. C'est un très bon joueur, il l'a montré, il est très professionnel, ce qui est remarquable pour un jeune joueur. Le Cercle développe les jeunes également hors du terrain. Être dans cette situation et venir faire cette performance ici, c'est très mature de sa part".