"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

Grâce à son large succès 0-3 à Sclessin, le Cercle de Bruges remonte au classement avec 7 points sur 15. De quoi réjouir Hannes Van Der Bruggen.

Le Cercle de Bruges a eu du mal dans les premières minutes face aux Rouches. Mais rapidement, les Brugeois sont montés en puissance et ont ouvert le score dès le quart d’heure de jeu.

Hannes Van Der Bruggen satisfait du succès

Le Cercle s’est retrouvé dans une position idéale. Hannes Van Der Bruggen, heureux après la rencontre, s’est confié à Sporza. "On n’a pas très bien commencé... On a fait un bon match en jouant constamment dans leur camp. Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir."



L’attaque du Cercle dégage de l’énergie

"Maintenant, on veut poursuivre sur cet élan. Le coach a apporté plus de calme avec le ballon et a ajouté une nouvelle couche à notre jeu. On a beaucoup de talent devant, ils doivent encore progresser, mais il y a une vraie flamme." explique t-il.

"Et ça, c’est positif pour l’équipe. On est sur la bonne voie et on se développe bien. Pour l’instant, c’est un plaisir de faire partie de ce groupe."

Le Cercle de Bruges pointe pour le moment à la sixième place du classement, devant le Standard avec le même nombre de points (7).