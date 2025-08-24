"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

"Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Grâce à son large succès 0-3 à Sclessin, le Cercle de Bruges remonte au classement avec 7 points sur 15. De quoi réjouir Hannes Van Der Bruggen.

Le Cercle de Bruges a eu du mal dans les premières minutes face aux Rouches. Mais rapidement, les Brugeois sont montés en puissance et ont ouvert le score dès le quart d’heure de jeu.

Hannes Van Der Bruggen satisfait du succès

Le Cercle s’est retrouvé dans une position idéale. Hannes Van Der Bruggen, heureux après la rencontre, s’est confié à Sporza. "On n’a pas très bien commencé... On a fait un bon match en jouant constamment dans leur camp. Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir."

Lire aussi… 🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

L’attaque du Cercle dégage de l’énergie

"Maintenant, on veut poursuivre sur cet élan. Le coach a apporté plus de calme avec le ballon et a ajouté une nouvelle couche à notre jeu. On a beaucoup de talent devant, ils doivent encore progresser, mais il y a une vraie flamme." explique t-il.

"Et ça, c’est positif pour l’équipe. On est sur la bonne voie et on se développe bien. Pour l’instant, c’est un plaisir de faire partie de ce groupe."

Le Cercle de Bruges pointe pour le moment à la sixième place du classement, devant le Standard avec le même nombre de points (7).

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Cercle de Bruges
Hannes Van der Bruggen

Plus de news

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

11:00
5
Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

Le deuxième bourreau de la saison du Standard toujours sous le choc : "Ce n'est pas normal de gagner 0-3 ici"

07:40
🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête Interview

🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

07:00
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle Interview

🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

21:40
Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

Rodriguez maintenu ? Gueulette de retour ? Les compositions probables de RAAL - Union

11:40
La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle Analyse

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

20:40
11
Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

11:20
Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

Retraite ou pas ? Dries Mertens sème le doute après ses déclarations

12:00
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

20:11
Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

Le prochain dans la sélection de Rudi Garcia ? "Bien sûr que je rêve de devenir Diable Rouge"

10:00
"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel Interview

"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

19:00
Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

Premier match, premier but : la presse italienne encense Kevin De Bruyne

10:30
Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck pousse un coup de gueule et interpelle la direction de Zulte Waregem

09:30
"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

08:22
Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

09:11
Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

Anderlecht a recontacté deux fois David Hubert depuis son C4 : "C'était juste impossible"

08:00
1
Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

Le Diable Rouge du moment ? Déjà incontournable en championnat

08:44
🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

🎥 Le futur de notre football ? Un Belge de 17 ans inscrit son premier but en pro et fait valser ses adversaires

07:20
Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

19:51
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

21:20
Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

23:02
Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

22:31
L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

22:05
Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

21:00
1
Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

21:20
🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

20:25
"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

19:30
"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

19:20
1
"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

18:40
"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

18:20
C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

14:20
7
Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

17:40
Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

17:20
Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

18:03
Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

16:00
1
Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved