🎥 "On utilise mal la ferveur de Sclessin, on s'est fait manger" : K.O. debout, le Standard doit vite relever la tête

Le Standard a été giflé sur sa pelouse par le Cercle de Bruges, ce samedi soir. Marco Ilaimaharitra espère une réaction collective à Louvain, dimanche prochain.

Les joueurs du Standard trouvaient difficilement les mots, à notre micro, après la débâcle subie contre le Cercle de Bruges. À l’image de Marco Ilaimaharitra, les Rouches n’ont pas totalement compris ce qui s’est passé, mais le constat est clair : la première période était indigne du Matricule 16, pourtant poussé par près de 18 000 supporters à Sclessin.

"Tout est à refaire. Notre première période était catastrophique. On n’était nulle part, on s’est fait manger. On prend trois buts logiques parce qu’on n’y était pas. Il y a de la qualité dans l’équipe, mais on ne l’a pas montrée ce soir."



"Je ne saurais pas vous donner les raisons, mais il faudra vraiment analyser ça. C’était très négatif en première mi-temps, il n’y a rien à reproduire. Il nous reste encore beaucoup de travail. On doit apprendre à mieux gérer ces situations, quand on est menés."

Devancé au score dès le quart d’heure de jeu, le Standard a eu peu d’occasions franches pour revenir à égalité. Les supporters ont tenté de jouer leur rôle sur les percées offensives, mais le déchet était bien trop présent pour enflammer Sclessin. Et derrière, la défense a pris l’eau.

"Dans ce stade, on peut pousser et se servir de la ferveur des supporters, mais on a très mal utilisé ça en première mi-temps. On doit être plus intelligents pour utiliser ça à bon escient. On a voulu continuer à pousser, mais on est trop partis à l’abordage, on a pris des contres et ils ont été efficaces."

"Les huées des supporters sont normales. Ils veulent qu’on mouille le maillot. Si on prend ce score-là en mouillant le maillot de la première à la dernière minute, ils seront derrière nous. Ici, on est complètement passés à travers en première mi-temps, donc c’est normal."

Le Standard devra relever la tête à Louvain

Aligné aux côtés de Casper Nielsen dans l’entrejeu, Marco Ilaimaharitra a tenté de remotiver les troupes après le premier but encaissé. Avant la rencontre, le Malgache n’avait pas l’impression que son équipe était dans un jour sans. Elle a surtout montré un énorme manque de réaction après l’ouverture du score.

"Parfois, tu peux passer à travers de l’échauffement et être bien dans le match, et inversement. Mais je n’avais pas le sentiment que notre prestation allait être si compliquée. Quand le match commence, on doit être dedans et il n’y a pas d’excuse. Avant de prendre le 0-1, c’était un peu du 50/50 et ce but nous met un coup derrière la tête."

"A la mi-temps, le discours, c’était des coups de gueule, parce qu’on n’a pas le choix, on est à la maison et on est des hommes. On s’est dit aussi qu’il fallait se sortir de cette merde (sic.) dans laquelle on s’était mis. Il faudra encore se redire les choses en début de semaine, mais avec les vidéos à l’appui."

Dimanche prochain, c’est un déplacement à Louvain, une équipe en difficulté depuis le début de saison, qui attend les Rouches de Mircea Rednic. Ils devront réagir dignement pour retrouver le chemin de la victoire et relancer la machine.

"On a une semaine pour effacer ça au maximum. On doit montrer qu’on est capables de réagir. On est une nouvelle équipe, on doit montrer un nouveau visage et montrer que c’est dans la difficulté qu’on va renouer des liens et ressortir encore plus solides qu’avant", a conclu Marco Ilaimaharitra.