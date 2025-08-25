"Il doit se faire plus respecter" : Silvio Proto défend Matthieu Epolo après son erreur contre le Cercle de Bruges

Silvio Proto s'est exprimé sur l'erreur de Matthieu Epolo contre le Cercle de Bruges. L'ancien gardien estime qu'il doit se faire "plus respecter".

Le Standard s'est incliné sur le score de 0-3 face au Cercle de Bruges à Sclessin dimanche. Parmi les buts encaissés, l'un d'entre eux a beaucoup fait parler, celui du buteur français Steve Ngoura à la 45e.

Celui-ci a fait du bruit en raison de l'erreur du portier liégeois Matthieu Epolo. Le gardien n'a pas réussi à arrêter le ballon sur un tir peu convaincant de l'avant-centre.



Lire aussi… Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Le gardien belgo-congolais a également été critiqué pour son jeu au pied, où il a montré quelques faiblesses. L'ancien gardien anderlechtois Silvio Proto a décidé de le défendre au micro de RTL Sports.

"Une erreur, ça arrive à tout le monde... Ce qui m'embête avec ce garçon, qui est très talentueux, qui fait des arrêts qui passent inaperçus, c'est que dès la 1ère erreur, on lui tombe dessus."

"Il n'a pas de crédit et je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il est trop bien éduqué et trop gentil. Il doit se faire plus respecter. Ce n'est pas normal qu'on lui tombe dessus comme ça. Avec ses supporters il est toujours le premier à aller les saluer", conclut-il à ce sujet.