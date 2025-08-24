David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"
Photo: © photonews

David Bates a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L'Écossais a annoncé que son opération avait été réalisée avec succès.

"Opération réussie. Reconnaissant envers le Professeur Schilders pour la solution et envers ma famille et mes amis pour leur soutien. J’ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place," écrit-il.

Le défenseur central souffre d'une blessure au genou qui l'écarte des terrains depuis de longs mois. Sa dernière apparition sous le maillot du Standard remonte au 20 octobre dernier face au Sporting de Charleroi.

Le joueur de 28 ans était arrivé en bord de Meuse en juillet 2024. Il était d’ailleurs le seul transfert payant du club liégeois à cette période.

De la confiance avait été placée en lui et il avait directement répondu présent. Mais malheureusement pour lui, l'aventure a tourné en un cauchemar. Il n'a pu prendre part qu'à neuf rencontres la saison dernière.

C'est la première fois de sa carrière qu'il est absent autant de temps. Parviendra-t-il à revenir à son meilleur niveau et à renforcer comme il se doit la défense du Standard ? Seul l'avenir nous le dira. Il est en tout cas déterminé à revenir. Reste à savoir quand son come-back aura finalement lieu.

