🎥 Bagarre en tribune entre supporters du Standard : la défaite vire au chaos

Le Standard a vécu une soirée cauchemardesque à Sclessin, balayé 0-3 par le Cercle de Bruges. Trois buts encaissés avant la pause et des tensions en tribune.

Le Standard de Liège espérait se relancer après la gifle reçue à l’Union Saint-Gilloise 3-0. Mais le public de Sclessin a assisté à une soirée cauchemardesque. Face au Cercle de Bruges, les Rouches ont sombré, battus 0-3 dès la première période.

Au bout d'un quart d’heure de jeu, Edan Diop a climatisé l’ambiance. Juste avant la pause, Steve Ngoura a fait le break 0-2, puis Edgaras Utkus portait le coup fatal. Trois buts en 45 minutes...



Lire aussi… "Gagner 0-3 au Standard, ça fait plaisir" : le Cercle jubile après sa démonstration à Sclessin

Au retour des vestiaires, les hommes d’Onur Cinel se sont contentés de gérer. Le Standard, incapable de réagir, a sombré face à l’intensité brugeoise. Le stade entier a sifflé les joueurs.

Comme si la défaite ne suffisait pas, la soirée a basculé dans un climat explosif. En bas de la T3, des supporters liégeois en sont venus aux mains. Poings échangés, accrochages visibles de tous, une image qui ternit la réputation du club.

Aucun joueur ni membre du staff n’a souhaité commenter l’incident. Les images de la bagarre circulent sur les réseaux sociaux.