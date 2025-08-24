Pourquoi Rednic n'a pas lancé Mitongo et Lawrence d'entrée contre le Cercle : "C'était ma seule solution"

En conférence de presse, Mircea Rednic avait laissé entendre une titularisation de René Mitongo et Henry Lawrence face au Cercle. Finalement, le jeune attaquant est monté au jeu à la mi-temps, tandis que le défenseur n'était même pas repris sur la feuille de match.

Mircea Rednic a-t-il voulu brouiller les pistes vendredi, lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match ? L’entraîneur roumain du Standard, privé de ses trois attaquants de référence, avait laissé sous-entendre une première titularisation pour le jeune René Mitongo, 17 ans. "Je me souviens des débuts de Batshuayi et d’Ezekiel. C’est préférable de lancer un jeune contre le Cercle que contre le Club ou Anderlecht", nous confiait-il.

Rien de tout cela. C’est finalement Rafiki Saïd qui a été repositionné en pointe, et la tentative n’a franchement pas été une réussite. Le Comorien, seul devant, n’a pas les qualités pour occuper ce rôle, et sa deuxième mi-temps sur le flanc gauche fut d’un tout autre niveau. Mais alors, pourquoi ne pas avoir donné une chance à Mitongo dès le coup d’envoi ?



Pas le bon match pour lancer René Mitongo ?

"Il n’était pas prêt", a confié Rednic après la défaite. "Je pourrais choisir René pour sa taille et son profil, mais je ne pense pas que c’était un match où il fallait jouer de cette manière, c’était risqué. Il s’entraîne avec nous, comme les autres jeunes, mais il faut être patient avec eux. Je ne peux pas les lancer comme ça. C’est difficile parce qu’on a trois bons attaquants, et qu’aucun n’était là."

Selon lui, il n’avait pas vraiment le choix d’aligner Saïd en pointe. "C’était ma seule solution. Il a eu quelques bonnes situations pour marquer. C’est dommage que les joueurs derrière lui ne l’aient pas un peu plus soutenu. Il ne jouait pas à sa place, ça s’est vu", a poursuivi Rednic.

Problème administratif pour Henry Lawrence

Autre surprise : l’absence totale de Henry Lawrence, pourtant annoncé "fit" par Rednic la veille. "Il devait être là, mais il n’était pas là. Il a eu quelques petits problèmes de papiers. Je ne pouvais pas le mettre sur la feuille de match. Normalement, c’est un joueur qui fait partie du noyau."

Avec le petit pépin physique subi par Alexandro Calut pendant la semaine, c’est Boli Bolingoli qui a connu sa première titularisation… et là non plus, ce ne fut pas une franche réussite, tant Steve Ngoura lui a donné du fil à retordre. "Si Alex avait été à 100 %, il aurait joué. Boli a réalisé une bonne préparation, et je dois donner leur chance aux joueurs qui n’en ont pas encore eu. Il l’a eue, il n’était pas dans le match et c’est dommage", a conclu Mircea Rednic.