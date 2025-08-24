La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges
Photo: © photonews

La direction du Standard est très déçue du visage montré par les hommes de Mircea Rednic face au Cercle de Bruges. Elle a décidé de le faire savoir et espère que les choses évolueront rapidement.

Alors que la saison des Rouches commençait plutôt bien avec un joli 7 sur 9 et avec notamment une victoire contre le KRC Genk à Sclessin, le club liégeois s'est incliné à deux reprises depuis ce troisième match de la saison face aux Limbourgeois. D'abord face à l'Union Saint-Gilloise au Stade Marien 3-0, même si cette défaite reste à mesurer au vu de l'écart entre les deux équipes mais aussi du carton rouge liégeois reçu à la 25e. Ce qui est difficile à avaler au Standard, c'est le revers 0-3 en bord de Meuse contre le Cercle de Bruges.

Ce dimanche matin, une rencontre entre l'ensemble de la direction et l'ensemble du staff a été organisée, révèle Sudinfo. Cette dernière aurait été mise en place en raison de la contre-performance des joueurs contre les Brugeois.

Les dirigeants attendent un meilleur visage des hommes du coach belgo-roumain. Ils ont donc décidé de bien le faire savoir.

Encore des renforts ?

Un point qui a notamment pu être observé contre le Cercle de Bruges est la faiblesse défensive des Rouches. De nouvelles arrivées défensives ne sont donc pas à exclure totalement. La signature d'un nouveau joueur offensif pourrait également être envisageable.

Le prochain match du Standard contre l'OH Louvain aura déjà son importance. La rencontre se déroulera au King Power at Den Dreef Stadion dimanche à 16h00. Un succès semble impératif pour relancer une dynamique positive.

