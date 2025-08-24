Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

Prolonger Marlon Fossey pour mieux le vendre ? Cela semble être le projet du Standard de Liège après le mercato estival.

Actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Standard, Marlon Fossey pourrait prolonger son contrat. Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, le club liégeois ne veut pas que le latéral droit entre dans sa dernière année de contrat.

Une discussion avec son entourage est attendue après la fin du mercato. L'objectif des Rouches derrière cela est de potentiellement pouvoir mieux le vendre en 2026.



Seul un transfert définitif est envisagé par le Standard. À savoir que l'Américain est actuellement estimé à 5 millions d'euros d'après Transfermarkt. Quand il a signé en bord de Meuse en provenance de Fulham en septembre 2022, sa valeur marchande était de 250 000 euros.

L'arrière droit jouit déjà de l'intérêt de plusieurs équipes. Le club turc du Gaziantep FK a notamment fait une proposition cet été, mais elle a été refusée. Un prêt avec option d'achat de quatre millions d'euros a été sur la table.

Pièce maîtresse de la formation de la Cité Ardente, Marlon Fossey devra encore prouver ce dont il est capable s'il veut réaliser un beau transfert en 2026. Cette saison, il a disputé l'intégralité des cinq matchs de championnat des Rouches.