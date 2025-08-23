Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard pourrait rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face au Cercle, ce samedi soir. Mircea Rednic doit innover pour le poste d'attaquant de pointe.

Une semaine après sa première défaite de la saison à l’Union Saint-Gilloise, le Standard est de retour à Sclessin et accueille le Cercle de Bruges ce samedi soir.

Auteurs d’un 7/12 pour entamer le nouvel exercice, les Rouches peuvent rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face à des Groen & Zwart qui n’ont pris que quatre points sur douze depuis le début de saison.{READALSO}

Pour cette rencontre, Mircea Rednic doit innover au poste d’attaquant de pointe, puisque Thomas Henry est suspendu et que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. C’est donc le jeune René Mitongo, 17 ans, qui devrait connaître la première titularisation de sa carrière en D1A.

Victorieux de Genk puis auteurs d’un partage contre Dender lors de leurs deux premières rencontres à domicile, les Liégeois doivent désormais franchir le cap de ces matchs moins prestigieux qui leur ont souvent posé problème par le passé.

Le Cercle, de son côté, met énormément d’intensité dans son pressing et n’est jamais un adversaire facile à manœuvrer. Une rencontre intéressante se profile, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.