Standard - Cercle de Bruges
-
Date: 23/08/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 5
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
0 réaction
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat
Photo: © photonews

Le Standard pourrait rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face au Cercle, ce samedi soir. Mircea Rednic doit innover pour le poste d'attaquant de pointe.

Une semaine après sa première défaite de la saison à l’Union Saint-Gilloise, le Standard est de retour à Sclessin et accueille le Cercle de Bruges ce samedi soir.

Auteurs d’un 7/12 pour entamer le nouvel exercice, les Rouches peuvent rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face à des Groen & Zwart qui n’ont pris que quatre points sur douze depuis le début de saison.{READALSO}

Pour cette rencontre, Mircea Rednic doit innover au poste d’attaquant de pointe, puisque Thomas Henry est suspendu et que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. C’est donc le jeune René Mitongo, 17 ans, qui devrait connaître la première titularisation de sa carrière en D1A.

Victorieux de Genk puis auteurs d’un partage contre Dender lors de leurs deux premières rencontres à domicile, les Liégeois doivent désormais franchir le cap de ces matchs moins prestigieux qui leur ont souvent posé problème par le passé.

Le Cercle, de son côté, met énormément d’intensité dans son pressing et n’est jamais un adversaire facile à manœuvrer. Une rencontre intéressante se profile, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Standard - Cercle de Bruges

Standard gagne
Partage
Standard Standard gagne Partage Cercle de Bruges Cercle de Bruges gagne
82.17% 13.38% 4.46%
Les plus populaires
2-1
(121x)		 2-0
(70x)		 1-0
(41x)

Comparatif Standard - Cercle de Bruges

Classement

6
11

Points

7
4

Gagner

2
1

Perdre

1
2

Buts inscrits

5
4

Buts reçus

5
5

Cartes jaunes

8
7

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

30
11
9
01/02 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
23/11 18:15 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/01 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
19/08 16:00 Standard Standard 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/05 20:45 Standard Standard 0-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/04 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
04/02 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
07/08 13:30 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/02 18:30 Standard Standard 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/10 16:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Standard Standard
03/07 16:30 Standard Standard 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/01 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
08/08 19:00 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/12 18:00 Standard Standard 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/07 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
10/03 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
11/08 18:00 Standard Standard 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
27/02 20:30 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
01/02 18:00 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
04/12 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Standard Standard
29/09 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-5 Standard Standard
16/02 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
26/10 20:30 Standard Standard 2-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
29/01 18:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Standard Standard
25/09 20:30 Standard Standard 0-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
26/12 13:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-0 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
07/05 19:30 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
09/04 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Standard Standard
29/12 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Standard Standard
23/09 20:30 Standard Standard 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
01/03 20:30 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
05/10 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Standard Standard
27/02 20:45 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/02 20:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
30/01 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Standard Standard
19/08 18:00 Standard Standard 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
03/03 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Standard Standard
23/09 18:00 Standard Standard 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
22/09 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 Standard Standard
18/02 20:00 Standard Standard 7-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
19/09 19:00 Standard Standard 0-5 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
17/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-3 Standard Standard
31/01 19:30 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
29/01 20:00 Standard Standard 4-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
23/08 19:00 Standard Standard 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
22/08 15:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 Standard Standard
21/02 20:00 Standard Standard 7-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
20/09 20:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-0 Standard Standard
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

22/08

Qui Mircea Rednic alignera-t-il en attaque pour affronter le Cercle de Bruges ? Thomas Henry est suspendu, tandis que Timothé Nkada et Dennis Ayensa sont blessés.

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

22/08

Privé de ses trois attaquants de référence, Mircea Rednic va pouvoir juger la capacité de réaction de ses joueurs lors de la réception du Cercle, ce samedi soir. Le T1 des ...

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

22/08

Nazinho ne restera pas au Cercle de Bruges cette saison. Le Portugais va rejoindre l'Espagne en signant au Real Betis.

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00

Thomas Henry est suspendu, Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. Mircea Rednic devrait faire confiance à René Mitongo pour le réception du Cercle de Bruges.

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
