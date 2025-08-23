Date: 23/08/2025 18:15
LIVE : Le Cercle glace Sclessin au quart d'heure

Le Standard pourrait rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face au Cercle, ce samedi soir. Mircea Rednic doit innover pour le poste d'attaquant de pointe.

Temps   25' 48" 
Loïc Woos depuis Sclessin
24
 Beaucoup de déchet et pas assez mouvement dans le jeu du Standard, on sent que le point de fixation habituel est absent
22
 Dégagement raté de Hautekiet, le Cercle s'offre deux tentatives et Hannes Van der Bruggen envoie un boulet de canon dans le ventre de Fossey
18
 Epolo !
Grosse parade de Epolo devant Minda, le 0-2 était proche
17
 Centre de Mohr pour Said, Delanghe intercepte
15
 Gooal pour le Cercle !
Centre de Nazinho dévié par Fossey, Diop le reprend et ouvre le score à Sclessin, 0-1
14

But 		But de Edan Diop
11
 Bonne balle de Nielsen pour Saïd, qui se heurte à Utkus
7
 Grosse intervention d'Utkus sur Bolingoli alors que le rythme avait légèrement blessé. Le joueur du Standard est soigné, mais se relève
3
 Première frappe de Mehssatou
Le Standard emballe la partie. Nielsen lance Abid qui remet sur Mehssatou, sa frappe est contrée par la défense du Cercle
1
 Pression du Standard dès les premiers instants, Sclessin apprécie

1
 Premier contre de Said dès le coup d'envoi, le Cercle récupère la balle, mais le stade s'enflamme
1
 C'est parti !
1
 Standard - Cercle de Bruges: 0-0
18:14
 Les joueurs sont sur la pelouse, le coup d'envoi est imminent
17:53
 Rafiki Saïd est donc l'attaquant de pointe du Standard ce samedi.
Standard - Cercle de Bruges


Standard (Standard - Cercle de Bruges)
Standard: Matthieu Epolo - Boli Bolingoli Mbombo - Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Adnane Abid - Marlon Fossey - Rafiki Said - Marco Ilaimaharitra - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Casper Nielsen
Banc: Hakim Sahabo - Leandre Kuavita - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Bradley Nam James

Cercle de Bruges: Edgaras Utkus - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda - Gary Magnée - Pieter Gerkens - Flavio Nazinho - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Christiaan Ravych
Banc: Warleson - Dalangunypole Gomis - Erick - Valy Konate - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Elhadji Kone

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
5 Bolingoli Mbombo Boli  
7 Mohr Tobias  
8 Mehssatou Nayel  
11 Abid Adnane  
13 Fossey Marlon  
17 Said Rafiki  
23 Ilaimaharitra Marco  
24 Homawoo Josué  
25 Hautekiet Ibe  
94 Nielsen Casper  
  Banc
6 Sahabo Hakim  
14 Kuavita Leandre  
19 René Mitongo  
20 Karamoko Ibrahim  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
27 El Hankouri Mohamed  
29 Dierckx Daan  
73 Nam James Bradley  

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
  Joueur
3 Utkus Edgaras  
6 Agyekum Lawrence  
9 Ngoura Steve  
11 Minda Alan  
15 Magnée Gary  
18 Gerkens Pieter  
20 Nazinho Flavio  
21 Delanghe Maxime  
28 Van der Bruggen Hannes  
37 Diop Edan  
66 Ravych Christiaan  
  Banc
1 Warleson  
4 Gomis Dalangunypole  
8 Erick  
12 Konate Valy  
17 Adewumi Oluwaseun  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  
31 Kone Elhadji  

présentation (du match)

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat
Photo: © photonews

Le Standard pourrait rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face au Cercle, ce samedi soir. Mircea Rednic doit innover pour le poste d'attaquant de pointe.

Une semaine après sa première défaite de la saison à l’Union Saint-Gilloise, le Standard est de retour à Sclessin et accueille le Cercle de Bruges ce samedi soir.

Auteurs d’un 7/12 pour entamer le nouvel exercice, les Rouches peuvent rester au contact des favoris du championnat en cas de victoire face à des Groen & Zwart qui n’ont pris que quatre points sur douze depuis le début de saison.

Pour cette rencontre, Mircea Rednic doit innover au poste d’attaquant de pointe, puisque Thomas Henry est suspendu et que Dennis Ayensa et Timothé Nkada sont blessés. C’est donc le jeune René Mitongo, 17 ans, qui devrait connaître la première titularisation de sa carrière en D1A.

Victorieux de Genk puis auteurs d’un partage contre Dender lors de leurs deux premières rencontres à domicile, les Liégeois doivent désormais franchir le cap de ces matchs moins prestigieux qui leur ont souvent posé problème par le passé.

Le Cercle, de son côté, met énormément d’intensité dans son pressing et n’est jamais un adversaire facile à manœuvrer. Une rencontre intéressante se profile, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

