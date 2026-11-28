Demain soir, Christian Burgess reviendra au Parc Duden pour la première fois depuis son départ de l'Union Saint-Gilloise cet été. Le défenseur anglais se confie sur cette soirée particulière qui se profile.

Pendant six ans, Christian Burgess se faisait un plaisir de renvoyer les visiteurs à leur frustration dans les petits vestiaires du Parc Duden. Demain, c'est lui qui arrivera dans le camp adverse.

"Ce sera beaucoup de bonheur de retrouver les joueurs, les supporters, le staff, la direction. Il y aura beaucoup d'émotion", confie-t-il dans une interview accordée au journal Le Soir.

Burgess aux côtés de ses anciens supporters

Blessé depuis plusieurs semaines, Burgess sera toutefois en tribune : "J'aurais préféré être sur le terrain, mais c'est le football, c'est la vie. J'avais coché la date dès la sortie du calendrier".

Un retour d'autant plus spécial que dire au revoir n'a pas été simple. Christian Burgess était le capitaine de l'équipe et la coqueluche des supporters. Mais aucun accord n'a été trouvé pour prolonger son contrat.

"C'était forcément une décision très lourde. Mais le timing a fait que ça s'est passé comme ça. J'aurais voulu continuer, mais l'Union a sa structure, sa feuille de route. Et j'estimais mériter plus que la proposition qu'ils m'ont faite. Mais je reste très heureux d'avoir rejoint Gand. Si on n'est pas champions, j'espère que c'est l'Union qui le sera", conclut-il.



Lire aussi… Christian Burgess s'exprime enfin au sujet de sa grave blessure, avant le retour à l'Union›