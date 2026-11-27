Hier encore, l'Union Saint-Gilloise a livré une prestation bien inégale contre le Lech Poznan. Maladroits en première mi-temps, incisifs en deuxième mi-temps, les troupes de David Hubert ont une nouvelle fois réussi à refaire leur retard. Mais s'ils ne rectifient pas le tir, leurs débuts de match leur coûteront encore des points.

N'est-ce là qu'une idée ? Qu'une conséquence de cordes vocales mises à rude épreuve ? David Hubert semble parfois crier plus fort en première mi-temps. Comme pour enjoindre ses joueurs à appuyer sur l'accélérateur dès le début.

Car c'est un fait : là où le Parc Duden se montre particulièrement fort en troisième mi-temps, l'Union est une équipe de deuxième acte, pas de début de match. Comme si les passes étaient moins précises, les appels moins tranchants, les courses moins dans le bon tempo en première période.

Avant le réveil général, cantonnant l'adversaire à un repli général devant le rectangle, à un rôle de faire-valoir étouffé par le contre-pressing immédiat, ne devant son salut qu'à un ballon qui retombe du bon côté au milieu d'une forêt de joueurs.

Des matchs qui se ressemblent

Hier encore, le scénario s'est répété. Et plus personne ne passe à côté. "Je ne comprends pas pourquoi notre première mi-temps nous pose si souvent problème. Tout le monde fait de son mieux pour inverser la tendance", s'interrogeait Raul Florucz en zone mixte.

Même constat chez David Hubert : "En deuxième mi-temps, nous avons encore une fois montré de quoi nous sommes capables, mais nous voulons devenir une putain d'équipe. Et pour cela, il faut être à ce niveau pendant 95 minutes à chaque match".



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Les chiffres sont bel et bien là. Cette saison, l'Union a disputé 21 matchs officiels toutes compétitions confondues. Le bilan en matière de goal average des premières mi-temps : 16-12. Contre 38-9 en seconde.

Une Union à réaction

Le constat est même beaucoup plus criant encore ces dernières semaines. Depuis le 20 septembre, les 11 matchs disputés ont véritablement été à réaction : 3-6 en scores cumulés des premières mi-temps, 21-2 à partir de la remontée sur le terrain.

Laissons à l'Union ce qui lui revient de droit : le statut d'une équipe qui ne reonce jamais, même menée de deux buts. Cette saison, les Bruxellois ont couru derrière le score lors de huit matchs. En 90 minutes, personne n'a réussi à les battre. Seul Bodo/Glimt a réussi au bout des prolongations, à onze contre dix.

Le groupe ne panique jamais

"Toutes les équipes ne sont pas capables de remonter un tel retard", avance Raul Florucz, confirmant que ces remontadas à répétition procurent à l'équipe un sentiment de sérénité, une certitude d'être capable de renverser la situation.

Mais à force de se faire peur, l'Union dispose d'une marge de manoeuvre de plus en plus fine. Les joueurs se préservent-ils inconsciemment pour mieux asphyxier leur adversaire en fin de match ? Ils ne préservent en tout cas pas les cordes vocales de leur coach.