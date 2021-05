Waasland-Beveren récupère plusieurs atouts pour défier Seraing

On peut s'attendre à un ou plusieurs changement(s) dans le onze de base de Nicky Hayen.

36e et dernier match de la saison de Pro League pour Waasland-Beveren, samedi soir, qui accueille Seraing pour tenter de sauver sa place en D1A. Et les nouvelles de l'effectif sont bonnes pour Nicky Hayen.

Si le coach des Lions sera toujours privé de Serge Leuko et d'Andreas Wiegel, blessés, il récupère Aleksandar Vukotic, de retour de suspension, mais aussi Felix Bastians qui est sur la touche depuis le 27 février et la réception et le déplacement au Cercle de Bruges.

Enfin, Aboubakary Koita, pas encore à 100%, avait été laissé au repos la semaine dernière, mais l'objectif de Nicky Hayen était clairement de pouvoir l'aligner d'entrée pour le match retour.