Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit

Ce mardi soir, le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Les hommes de Nicky Hayen rêvent évidemment de prendre un, voire trois points !

Mais cela sera loin d'être évident face à l'une des plus grandes équipes du monde. Si les Blauw en Zwart veulent espérer une qualification via le top 24, il serait précieux de récolter au moins une unité.

Cette rencontre se disputera pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour le moment, les hommes de Hansi Flick restent sur un six sur neuf. Les Brugeois, quant à eux, ont trois unités.

La seule défaite espagnole était face au PSG. Le FC Barcelone s'était incliné sur le score de 1-2 à domicile.

Les Blauw en Zwart ne partent certes pas favoris, mais espérent bien jouer un mauvais tour au FC Barcelone.. La dernière fois que les Catalans étaient venus à Bruges remontait à 2002.

Cette rencontre sera à suivre en direct sur Walfoot.be. Nous vous commenterons le match depuis le stade Jan Breydel.