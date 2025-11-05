Suis FC Bruges - FC Barcelone en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
-
Date: 05/11/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 4
Stade: Jan Breydel
Le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone ce mardi soir : les Blauw en Zwart rêvent de créer l'exploit
Photo: © photonews

Ce mardi soir, le Club de Bruges reçoit le FC Barcelone en Ligue des champions. Les hommes de Nicky Hayen rêvent évidemment de prendre un, voire trois points !

Mais cela sera loin d'être évident face à l'une des plus grandes équipes du monde. Si les Blauw en Zwart veulent espérer une qualification via le top 24, il serait précieux de récolter au moins une unité.

Cette rencontre se disputera pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour le moment, les hommes de Hansi Flick restent sur un six sur neuf. Les Brugeois, quant à eux, ont trois unités.

La seule défaite espagnole était face au PSG. Le FC Barcelone s'était incliné sur le score de 1-2 à domicile.

Les Blauw en Zwart ne partent certes pas favoris, mais espérent bien jouer un mauvais tour au FC Barcelone.. La dernière fois que les Catalans étaient venus à Bruges remontait à 2002.

Cette rencontre sera à suivre en direct sur Walfoot.be. Nous vous commenterons le match depuis le stade Jan Breydel.

Prono FC Bruges - FC Barcelone

FC Barcelone gagne
Les plus populaires
1-3
(8x)		 1-4
(4x)		 0-3
(3x)

Comparatif FC Bruges - FC Barcelone

Classement

22
11

Points

3
6

Gagner

1
2

Perdre

2
1

Buts inscrits

5
9

Buts reçus

7
4

Cartes jaunes

2
9
Champions League

 Journée 4
Slavia Prague Slavia Prague 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Tottenham Tottenham 4-0 FC Copenhague FC Copenhague
Juventus Juventus 1-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Liverpool Liverpool 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 18:45 Villarreal Villarreal
Inter Inter 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 21:00 Galatasaray Galatasaray
FC Bruges FC Bruges 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Manchester City Manchester City 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 21:00 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
