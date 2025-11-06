Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Carlos Forbs, voici le nom qu'à retenu le FC Barcelone mercedi soir à Bruges. Le Portugais était dans la forme de sa vie.

Mercredi soir, le Jan Breydel a vu naître une star. Carlos Forbs a livré le match de sa vie face au FC Barcelone en Ligue des champions (3-3). Intenable, le jeune Portugais a fait vivre un cauchemar à la défense catalane.

Auteur de deux buts et d’une passe décisive, Forbs était sur une autre planète. À chaque ballon, il créait du danger. Ses appels dans la profondeur ont fait exploser la ligne défensive du Barça, désorientée par sa vitesse et son sens du but.

Homme du match et recordman

Et comme si sa performance ne suffisait pas, le joueur de 21 ans a battu un record vieux de 26 ans. Il devient le plus jeune à marquer et offrir une passe décisive contre Barcelone en Ligue des champions, détrônant David Beckham.

Le FC Barcelone n'est pas prêt d'oublier Forbs. Le Brugeois a été élu homme du match. Recruté pour 6 millions d'euros, il vient de faire grimper sa valeur marchande et le Club peut se frotter les mains.





2⚽️ + 🅰️ vs Barcelona. This guy is unreal! 😮‍💨 pic.twitter.com/k8F14Xiztc — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 5, 2025

Avec 4 points dans le classement général de la compétition, le Club de Bruges est à la 22e position. Pour le moment, la Venise du Nord est qualifié pour les barrages.