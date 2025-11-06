Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges pensait créer l'exploit face au Barça grâce à un but de Roméo Vermant dans le temps additionnel, mais la VAR l'a annulé.

Le Club de Bruges a créé la surprise mercredi soir en arrachant un point face au FC Barcelone, mais il aurait pu espérer mieux. Dans les dernières secondes, Roméo Vermant avait inscrit le 4-3, avant que le but ne soit annulé.

Sur l’action, il avait chipé le ballon au gardien du Barça, Szczęsny, avant de marquer. Mais la VAR est intervenue, estimant que Vermant avait commis une faute sur le portier polonais.

Frank Boeckx partage cet avis. "Quand un gardien entre légèrement en contact avec un attaquant, on siffle faute. Ici, c’est la situation inverse. Szczęsny avait le ballon sous contrôle et Vermant touche son pied gauche", a expliqué l’ancien gardien dans une interview à VTM relayée par HLN.

Bruges peut-il se sentir volé ?

La faute semblait légère et l’arbitre avait validé le but dans un premier temps. La VAR n’intervient normalement qu’en cas de faute claire et évidente. C’est légitime de se demander si c’était le cas ici.





"Pour moi, ce n’est pas une faute claire", a réagi Toby Alderweireld. "Je ne pense pas que le pied de Szczęsny était stable au sol. Le gardien sent qu’il risque de perdre le ballon et se laisse un peu tomber."