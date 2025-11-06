"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

Double passeur décisif face au Club de Bruges, Fermín López s'est présenté à notre micro en zone mixte après le match nul entre les Blauw en Zwart et les Catalans (3-3).

Le milieu offensif est sans surprise déçu du résultat : "C’est une mauvaise sensation, clairement. Le match a été particulier. On savait comment ils jouaient, homme contre homme, mais nous n’avons pas su bien réagir. Le nul ne nous arrange pas du tout, et il faut faire notre autocritique. Défensivement, on n’a pas été au niveau. Ils nous ont mis trois buts, et au final, le match nul laisse une sensation amère."

Le FC Barcelone a tout tenté

Il sait que son équipe aurait dû mieux faire : "Oui, on a tout essayé, et au final on a réussi à égaliser, mais on voulait gagner. On sait qu’on est le Barça, et on aurait dû faire mieux pour remporter ce match."

"Il ne faut pas pointer du doigt qui que ce soit", nous souligne-t-il ensuite. "C’est un échec collectif. Nous avons tous commis des erreurs, et il faut les corriger ensemble, rester unis et se concentrer sur le prochain match."

Comment le joueur de 22 ans juge-t-il cette fébrilité défensive ? "Ce sont des choses qui arrivent. Globalement, on n’a pas été à la hauteur défensivement. Quand Bruges accélérait, ils parvenaient à marquer. Il faut rester soudés et continuer à travailler."





"On doit laisser ce match derrière nous. Il faut tourner la page et penser à la suite", conclut Fermín López.