Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Le Barça repart de Bruges avec un point... et une blessure. Eric Garcia s'est fracturé le nez après un choc violent avec Roméo Vermant.

Le FC Barcelone a sauvé un point in extremis mercredi soir face au Club de Bruges. Les Catalans ont été menés à trois reprises, et même une quatrième fois avant que le but signé Roméo Vermant ne soit annulé.

Entré en jeu avec énergie, Vermant ne s’est pas fait que des amis côté barcelonais. Lors d’un duel aérien, il a accidentellement percuté Eric Garcia, qui n’en est pas sorti indemne.

Sur l’action, le défenseur a reçu un coup de tête involontaire de Vermant. Son nez s’est immédiatement mis à saigner et il a dû quitter le terrain en fin de match.

Vermant casse (par accident) le nez d’Eric Garcia

Après le match, Garcia a déclaré au micro de Movistar qu’il craignait une fracture du nez. Le journal AS a rapidement confirmé l’information.





🚨🎙️| Eric Garcia: "I think my nose might be broken, we will see. I hope it's a minor injury." #fcblive pic.twitter.com/9C3W0t6YJW — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 5, 2025

Le joueur a passé des examens à l’hôpital, qui ont révélé la fracture. Le Barça pourrait le faire jouer avec un masque ou décider de le ménager jusqu’à la trêve internationale pour lui laisser le temps de récupérer.