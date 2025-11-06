🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

Lamine Yamal a été sifflé au Jan Breydel, mais le jeune prodige du Barça a répondu pendant le match avec sang-froid.

Lamine Yamal est l’un des plus grands talents du football, mais il n’a pas été accueilli chaleureusement au stade Jan Breydel. L’ailier espagnol a été copieusement sifflé par le public brugeois.

Dès les premières minutes, les supporters l’ont pris pour cible. Malgré cette hostilité, le jeune joueur a réalisé un bon match, sans parvenir à offrir la victoire au Barça.

Pendant son but, Yamal a célébré en envoyant un baiser à son père, Mounir, présent dans les tribunes. Le crack catalan a ensuite répondu aux supporters à sa manière.

Un baiser de Yamal pour les fans de Bruges

"Si les gens me sifflent, c’est parce que je suis un joueur important", a déclaré le talent de 18 ans à VTM. "S’ils pensaient que j’étais un joueur banal, ils ne le feraient pas. Petit à petit, les sifflets ont diminué."

En fin de rencontre, alors que le but du 4-3 de Roméo Vermant était annulé, Yamal a de nouveau envoyé un baiser aux fans du Club après le partage 3-3 du Barça à Bruges.

