"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

Le but refusé de Roméo Vermant a fait scandale à Bruges. Les Supporters et consultants crient au vol...

La soirée était presque parfaite pour le Club de Bruges. À la 90e+4 minute, Roméo Vermant croyait offrir la victoire contre le Barça en Ligue des champions. Mais après plusieurs secondes d’attente, la VAR a demandé à l’arbitre de revoir l’action. Le but du 4-3 a été annulé...

Sur l’action, Vermant récupère le ballon au gardien Szczęsny avant de marquer. L’arbitre avait validé le but, mais a changé d’avis après avoir revu les images. Beaucoup estiment que le contact est léger et que le gardien en a rajouté pour obtenir la faute.

Le public de Bruges n’a pas digéré la décision. Les huées ont résonné longtemps après le coup de sifflet final. Sur les réseaux sociaux, les supporters parlent d’un "vol".

Un gros vol ?

Même les anciens joueurs réagissent. Marco Van Basten, légende du football néerlandais, a pris la défense du Club. "Bruges a été volé ce soir. Vermant ne fait pas faute, il ne touche même pas Szczęsny. C’est le gardien qui en rajoute."





🚨🚨🎙️| Marco Van Basten: “Club Brugge were ROBBED tonight, their 4th goal should actually stand!"



“He doesn’t make a foul on Szczęsny. He didn't even touch him. It’s Szczęsny himself who made it look like a foul, but it wasn’t a foul." pic.twitter.com/JNaLPBZhtN — CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2025

Le match s’est terminé sur un partage 3-3, mais Bruges méritait mieux. Le Club a montré du courage, du jeu et de la personnalité.