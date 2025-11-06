"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

Buteur sur le premier but égalisateur du FC Barcelone contre le Club de Bruges, Ferran Torres s'est exprimé à notre micro en zone mixte après le match nul de son équipe en terre belge (3-3). Il a notamment vanté les qualités de son coéquipier Lamine Yamal.

Le buteur du club catalan partage sa déception : "Nous devons continuer à apprendre, à trouver des solutions. C’est compliqué de penser que nous pouvons gagner la Liga ou la Ligue des Champions en jouant de cette façon."

"Mais j’ai entièrement confiance en mon équipe. Nous l’avons déjà démontré, et nous continuerons à le faire", pointe le Catalan.

Cette rencontre met quelque peu à mal une potentielle qualification des Espagnols via le top 8. Actuellement, ils sont 11e avec 7 points sur 12 après quatre journées. "Il faut gagner tous les matchs restants, c’est la seule manière de se qualifier. Ce n’est pas incroyable, mais c’est ainsi."

Ferran Torres salue Lamine Yamal

Il n’a pas manqué de saluer la prestation de son coéquipier Lamine Yamal : "Les gens se demandaient quand le vrai Lamine reviendrait. En réalité, il n’est jamais parti."





"Oui, on connaît le joueur qu’il est. Il a porté toute l’équipe sur ses épaules, et nous espérons qu’il continuera sur cette lancée", conclut-il. L’ailier catalan ne s’est de son côté pas présenté à notre micro, préférant rentrer dans le bus de son équipe, visiblement très frustré par le match nul de son équipe (ndlr : la vidéo est à retrouver sur nos réseaux sociaux).