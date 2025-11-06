"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

Le Club de Bruges a vécu une soirée historique ce mercredi en Ligue des Champions. Dans un match de folie, les Blauw en Zwart ont tenu tête au FC Barcelone (3-3). L'entraîneur Nicky Hayen a exprimé sa fierté quant à la prestation de son équipe en conférence de presse après la rencontre.

"Les garçons ont parfaitement exécuté le plan", souligne l’entraîneur. "Je suis extrêmement fier. Nous avons joué exactement comme nous le voulions aujourd’hui. Les lignes sont restées compactes, il y avait toujours une double couverture sur les ailes et nous avons énormément couru. Offensivement, nous avons très bien exploité les espaces. Le plan a été suivi du début à la fin."

Selon Nicky Hayen, le Club de Bruges a une nouvelle fois écrit l’histoire : "Je pense que nous avons ajouté une nouvelle page à notre livre des grands moments européens. Le public a été fantastique, et le scénario correspondait à ce que nous avions imaginé. Nous voulions donner de l’espoir à nos fans et commencer fort. C’est parfaitement réussi avec le but rapide de Tresoldi."

Le coach n’a pas voulu distribuer trop d’éloges individuels, mais a tout de même salué certains joueurs : "Joaquin Seys a fait un excellent travail face à Lamine Yamal. Et nos ailiers, Tzolis et Forbs, ont réalisé une prestation fantastique. Forbs a d’ailleurs été élu homme du match, et c’est mérité."

Le but de Romeo Vermant n’aurait pas dû être annulé ?

Le remplaçant Romeo Vermant a, lui aussi, impressionné. Le jeune attaquant semblait offrir la victoire (4-3) au Club de Bruges en toute fin de match, mais son but a été annulé après l’intervention du VAR. "Une décision regrettable", juge Nicky Hayen. "Romeo glisse avant le gardien, et Szczesny le tacle plus qu’il ne l’inverse. Pour moi, c’était une phase cinquante-cinquante, le but n’aurait certainement pas dû être refusé."





Malgré cela, la fierté dominait : "Nous avons montré que nous pouvions rivaliser à ce niveau. "Les garçons ont tout donné, et le public a vécu une soirée magique. Ce sont des matchs comme celui-ci qui écrivent l’histoire de ce club."