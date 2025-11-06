Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Le Barça aurait pu perdre ce match de Ligue des champions contre le Club de Bruges. L'annulation du but de Vermant a sauvé l'équipe d'Hansi Flick.

Le Barça est passé tout près de la défaite contre le Club de Bruges. Malgré le résultat 3-3, Hansi Flick s’est montré mesuré en conférence de presse. Le coach allemand attendait beaucoup plus de son équipe.

La tactique de Nicky Hayen a fonctionné

"Pour nous, c’est une question d’intensité lorsque nous sommes sans ballon", a expliqué le coach. "Il faut être attentif quand l’adversaire joue vite, avec une ou deux touches. Ce n’est pas seulement la défense, mais tout le bloc, y compris le milieu."

Flick a reconnu que son équipe devait retrouver son pressing. "C’est une problématique d’équipe. On doit presser comme avant. C’est là-dessus qu’on travaille et qu’on se concentre."

Le technicien allemand ne veut pas bouleverser ses principes. "Je ne suis pas un entraîneur qui change tout du jour au lendemain. On veut jouer selon notre ADN. On ne veut pas défendre bas et gagner 1-0 en transition", a-t-il insisté.





"3-3 ce n’est pas le meilleur résultat, mais nous avons égalisé après chaque but, et c’est un point positif", a-t-il conclu. Le prochain adversaire du Barça sera Chelsea au Stamford Bridge.