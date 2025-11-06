Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Stuart Attwell est très critiqué après avoir annulé le 4-3 de Romeo Vermant contre Barcelone. L'arbitre VAR est habitué aux controverses, tant en Premier League qu'en Coupe d'Europe.

Au début de cette saison, il a déjà été critiqué à Arsenal, qui l'a qualifié de "honte" après un match très litigieux contre Newcastle. Lors de l'Euro 2024, il a également provoqué des remous en tant qu'arbitre VAR lorsqu'il a annulé le but de Xavi Simons contre la France, au grand mécontentement de Ronald Koeman.

Vincent Kompany connaît également très bien Attwell. Lorsqu'il était encore entraîneur de Burnley, son équipe a perdu en raison de plusieurs décisions contestées contre Aston Villa. Kompany avait alors parlé d'un "manque de cohérence".

Toujours bien présent malgré des erreurs flagrantes

Attwell a également été impliqué dans une polémique après un match entre Everton et Nottingham Forest, où trois décisions VAR discutables ont été prises contre Forest. Le club a même insinué qu'Attwell était supporter de leur concurrent Luton Town, ce qui leur a valu une amende sévère.

De l'autre côté de la Manche, sa réputation est faite depuis longtemps. En 2008, il a sifflé un but fantôme lors d'un match Watford-Reading, l'un des moments les plus notoires de l'histoire de l'arbitrage anglais. Cependant, il a ensuite été réhabilité et a même dirigé la finale de la FA Cup.





Mais à chaque fois que Stuart Attwell est aux commandes, il semble que le football tourne davantage autour des discussions du VAR que du jeu lui-même. Le Club de Bruges en a fait l'expérience.