"Il est fantastique" : comme la presse espagnole, Hein Vanhaezebrouck est fan d'un joueur du Club de Bruges

Hein Vanhaezebrouck a été impressionné par le 3-3 du Club de Bruges contre le FC Barcelone et a salué le plan de Nicky Hayen.

"La manière dont l’entraîneur du Club de Bruges a réussi à contourner cette ligne défensive était vraiment intelligente", a déclaré Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad.

Le consultant ne parlait pas seulement de la stratégie brugeoise, mais aussi des manquements du Barça. "Barcelone a eu 77 % de possession, mais le Club s’est créé onze occasions, dont six cadrées. Ce n’est pas possible ! Ce que fait Flick au FC Barcelone, c’est en dessous du niveau attendu. Indigne d’un club comme le Barça."

Selon Vanhaezebrouck, Flick devait se passer de plusieurs titulaires. "Pour le milieu de terrain, il a raison. Il lui manquait Gavi, Pedri et Raphinha. Je comprends tout ça. Mais j’ai vu jouer le Barça de Pep Guardiola et Luis Enrique. C’était conforme à leur ADN, ils ne laissaient pas autant d’occasions."

L’ancien entraîneur de La Gantoise a expliqué pourquoi il tenait tant à féliciter Nicky Hayen. "C’était visible sur le premier but. Le déplacement de Forbs était très bien exécuté. La passe décisive pour Tresoldi était parfaite."

Des éloges pour Vanaken

"Incroyable de voir comment ce gars parvient à être décisif même dans les grands matchs. On parle tous de Yamal, et évidemment, il est fantastique. Mais Vanaken est lui aussi essentiel dans les moments clés. Sa passe sur le troisième but était phénoménale."

