Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a été très impressionnat contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Un 3-3, mais qui aurait pu faire 4-3...

Au Jan Breydel, mercredi soir, le Barça a arraché un match nul 3-3 face à un Club de Bruges en feu. Les Belges ont ouvert le score grâce à Nicolo Tresoldi avant que Ferran Torres n’égalise. Mais l’étincelle venait de Carlos Forbs, auteur d’un doublé et cauchemar pour la défense barcelonaise.

Pour le journal AS, cette rencontre fut une “Noche de Brujas”, une nuit de sorciers, où le jeune Lamine Yamal a brillé sans réussir à cacher les faiblesses défensives du Barça. Le quotidien madrilène parle d’une équipe "fragile comme du cristal". Le Club a réussi à exploiter les faiblesses de l'adversaire.

MARCA salue la magie du jeune Catalan avec le titre "El brujo es Lamine", ce qui signifie "Le sorcier, c’est Lamine". Le journal met en avant le grand match de Bruges, tout en soulignant les erreurs défensives du Barça. Grosse polémique concernant le but annulé de Roméo Vermant.

Plus prudent, Mundo Deportivo se dit soulagé avec le titre "Match nul… et merci !" et évoque une équipe "toujours en réaction" et "sauvée par la classe de Yamal". Selon eux, les hommes d'Hansi Flick ont évité la défaite, mais leur défense est inquiétante. Bruges n'a pas eu de complexe.





Avec un peu plus de concentration, le Club de Bruges aurait pu remporté ce grand match de Ligue des champions. Au moins l'Europe est au courant, Bruges n'est pas là pour faire de la figuration.