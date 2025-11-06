"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

Le Jan Breydel crie à l'injustice après le but refusé de Roméo Vermant face au Barça. Une décision arbitrale qui a enflammé le stade et les réseaux sociaux.

Le Jan Breydel s’en souviendra longtemps. Mercredi soir, le Club de Bruges n'était pas loin de réaliser un exploit face au FC Barcelone. L'arbitre a annulé le but de la victoire de Roméo Vermant (4-3).

Vermant s’arrache dans la surface et pousse le ballon au fond après un duel avec Szczęsny. L’arbitre accorde d’abord le but, avant de revenir sur sa décision après l’intervention de la VAR. Il a estimé qu'il y avait faute sur le gardien.

Tout le stade a fait passer un message à l'UEFA

Le stade a explosé de colère. Des chants "MAFIA, MAFIA !" ont retenti à plusieurs reprises, visant l’UEFA et l’arbitrage. Sur les réseaux sociaux et dans la presse, anciens joueurs, consultants et supporters sont unanimes, Bruges s’est fait voler. Notre journaliste sur place, Nicolas Baccus, a confirmé avoir entendu les chants.

Pour plusieurs observateurs, Anthony Taylor a clairement avantagé le Barça. L’annulation du but a privé Bruges d’un succès historique en Ligue des champions. Ces trois points auraient propulsé le club à la 18e place du classement, au lieu de la 22e.





Bruges peut encore se qualifier pour les barrages, accessibles jusqu’à la 24e place du classement. Le Sporting Portugal de Zeno Debast sera le prochain adversaire des Brugeois.