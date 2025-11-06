Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

Joaquin Seys avait face à Barcelone la difficile mission de se mesurer à Lamine Yamal. Le jeune talent belge s'en est bien sorti, mais il garde malgré tout un sentiment mitigé.

Que Lamine Yamal serait l’homme le plus dangereux du Barça, c’était facile à prévoir. Joaquin Seys était chargé de le surveiller, et il a surtout réussi, en première mi-temps, à empêcher le jeune prodige espagnol d’imposer son jeu.

En seconde période, Lamine Yamal s’est montré très entreprenant. Il a été récompensé par un but à la 61e et lorsque que Chrístos Tzólis a dévié maladroitement l’un de ses centres dans son propre but.

"Avec un 3-3 face à Barcelone, on doit être satisfait. Nous avons mené trois fois, donc on espère toujours pouvoir conclure le match par une victoire. Mais ça reste Barcelone, on ne peut pas se plaindre," raconte Joaquin Seys à notre micro.

Joaquin Seys VS Lamine Yamal

Il a été interrogé sur son duel avec Lamine Yamal : "Tout le monde sait à quel point il est phénoménal. J’aime me mesurer à ce genre de joueurs, donc pour moi, c’était une expérience particulière."





Malgré tout, Joaquin Seys reste critique envers lui-même : "Je ne suis pas satisfait à 100% de mon match, mais je ne pense pas non plus avoir été mauvais."